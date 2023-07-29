إسطنبول تمنح هؤلاء مهلة لمغادرتها

وقالت الدائرة في بيان، اليوم السبت: "يجب على الأجانب الحاملين للجنسية السورية الخاضعين للحماية المؤقتة، والمسجلين خارج إسطنبول ويقيمون حاليًا فيها، العودة إلى الولايات المسجلين فيها بحلول 24 سبتمبر/أيلول".وأضافت: "في حال تقدم الخاضعون للحماية المؤقتة والمقيمون في المدينة بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في إسطنبول لغاية 24 سبتمبر/أيلول، سيتم إصدار تصريح لهم للعودة إلى الولايات المسجلين فيها".وأشارت إلى أن السوريين الذين تضرروا من الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير الماضي والذين حصلوا من قبل على تصاريح سفر، سيتم استثناؤهم من القرار ويسمح لهم بالبقاء في ولاياتهم الحالية حتى إعلان آخر حولهم.