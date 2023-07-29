بايدن يدرس قطع أفضل موارد اليورانيوم في أمريكا لإقامة نصب تذكاري!

وقالت المجلة في تقرير نشرته، الجمعة، إن هذا التفكير يأتي رغم تشديد إدارة بايدن على أهمية إعادة بناء سلسلة التوريد النووية، التي تهيمن عليها روسيا، خاصة مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.ولفتت إلى أنه في الأسبوع الماضي التقى مسؤولون حكوميون وأصحاب المصلحة؛ لمناقشة إنشاء نصب تذكاري وطني على أراضي منطقة "غراند كانيون" في ولاية أريزونا، والذي من شأنه أن يحرم تنمية الموارد على ما مساحته (1.1) من الأراضي الغنية بمعدن اليورانيوم المحيطة بالمنطقة.ووفق شركات إنتاج اليورانيوم وتوليد الطاقة، فإن المنطقة تحتوي على بعض من أكثر مخزونات اليورانيوم قيمة في الولايات المتحدة، والأقل تكلفة لاستخراجها، مؤكدة أهمية اليورانيوم في مستقبل خالٍ من الكربون يعمل بالطاقة النووية.وبحسب المجلة الأمريكية، ينتاب الشركات القلق من أن النصب التذكاري سيقطع موارد اليورانيوم في وقت يتم فيه استيراد معظم اليورانيوم الأمريكي من روسيا وكازاخستان وكندا.وبحسب الأرقام الرسمية، يتم إنتاج 5% فقط من اليورانيوم المستخدم في مفاعلات الطاقة النووية الأمريكية في الولايات المتحدة.وتابعت المجلة بالقول: "لكن الجماعات الناشطة وقبائل الأمريكيين الأصليين يقولون إن عمليات التعدين تشكل مخاطر على المياه الجوفية والتكوينات الطبيعية والمواقع الثقافية، مؤكدين أن تخصيص هذه المناطق كنصب تذكاري وطني سيحميها من التلوث والتدمير والاستغلال، وتلويث المياه والصخور والحصى والرمال في حوض نهر كولورادو".