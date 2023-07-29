الجيش السوداني يكشف عن "تطور جديد" يخص أوضاع البلاد

وحسب البيان، وأقامت قيادة الفرقة السادسة مشاة التي شهدت اإنضمام المجموعة استقبالا حاشدا للقوات بحضور قادة الفرقة السادسة وقوات حرس الحدود وقوات الترتيبات الأمنية.وأكد البيان أن "المنضمين للجيش أعلنوا استعدادهم للانخراط في الصفوف الأمامية دفاعا عن الوطن ومقدرات الشعب السوداني وخاطب الاحتفال المقدم علي محمد نور (تنقو)، مؤكدا أن الفرقة السادسة والقوات المنضوية تحت لوائها علي قلب رجل واحد.. فيما عبر النقيب أدم حماد داؤود (البشيري) عن الفرحة بالانضمام إلى الفرقة السادسة داعيا رفاقه السابقين للتخلي عن مليشيا الدعم السريع والانضمام لصفوف القوات المسلحة حتى لا يكونوا مطية لإنفاذ أجندتها الأجنبية".كما ندد بيان صدر من القوات المسلحة السودانية بما تقوم به الدعم السريع من "أعمال إرهابية تمثلت في احتلال المنازل والمستشفيات والمرافق الخدمية وغيرها من الانتهاكات".