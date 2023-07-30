أرخص دول العالم للعيش.. مصر تحتل الوصافة وهذه مرتبة العراق

وكشف تقرير حديث من موقع "Numbeo"، أن باكستان، تعد أرخص دول العالم للعيش، والتي تمر بأزمة اقتصادية هي الأخرى، حيث تحتل 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالمياً (كأرخص مدن للعيش).ولا يعني الترتيب جودة الحياة، والتي تأخذ في الحسبان عوامل أخرى بخلاف أسعار السلع.بينما جاءت مصر في المركز الثاني عالمياً، كأرخص دول العالم للعيش بها، مع وقوع مدينتي الإسكندرية، والجيزة في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً على التوالي.وأحتل العراق المرتبة السابعة عربياً و37 عالميا حيث بلغ متوسط سعر تكلفة تناول الطعام لشخصين في مطعم متوسط فيه 25.1 دولارا ومؤشر القوة الشرائية للفرد فيه 44.5%.فيما احتلت الهند - الجارة لـ "باكستان" - المركز الثالث عالمياً، بينما كانت "ليبيا" – الجارة لمصر – صاحبة المركز الخامس عالمياً.فيما كانت "سوريا" رغم الأزمات، الدولة العربية الثالثة ضمن أرخص 10 دول للعيش.