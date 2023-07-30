السعودية تُطبق التأشيرة الإلكترونية لمواطني 12 دولة.. هل بينها العراق؟

الهيئة ذكرت في بيان أن إصدار تأشيرات العمل والزيارة والإقامة سيتم على أوراق A4 مزودة برمز الاستجابة السريعة، وأشارت إلى بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية في البعثات والقنصليات في تركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام وسريلانكا.لفتت الهيئة إلى أنه سيتم السماح لجميع شركات الطيران بنقل المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية، حاملي تأشيرة العمل أو الزيارة أو الإقامة، في الدول الـ12، بتواريخ تطبيق القرار لكل دولة، موضحة أنه سيبدأ في تركيا يوم 16 أغسطس/آب 2023.كانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، قد أعلنت بداية يوليو/تموز 2023، بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وقالت إن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة "في تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم".وفي مايو/أيار، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول، من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد، والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة "QR"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".أوضحت الوزارة حينها أن "المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة، بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة".كما لفتت الخارجية إلى أن هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى شمل الدول التالية: "الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين".