مقتل وإصابة 37 شخصاً إثر إعصار بمخيم سياحي في روسيا

وذكرت الطوارئ الروسية في بيان لها إن رجال الإنقاذ يواصلون العمل لإزالة آثار الإعصار في جمهورية ماري إل، ولا سيما في موقع المخيم السياحي قرب بحيرة يالتشيك والطرق المؤدية إليه.وأضاف البيان أنه "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 8، والإصابات إلى 29، وتم نقل 16 منهم إلى مستشفيات".وأفادت السلطات في حصيلة سابقة بإصابة 24 شخصا، بينهم 6 أطفال، ومصرع 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستريحون مع والديهم في خيام بجانب بحيرة، وذلك بسبب سقوط أشجار على الخيام.يذكر أنه نتيجة الظروف الجوية السيئة التي اجتاحت منطقة الفولغا أمس، لقي ما مجموعه 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 76 بجروح.