النيجر.. المتظاهرون يهاجمون السفارة الفرنسية ويضرمون النار فيها (فيديو)

🚨🔥🇳🇪 Après le coup d'Etat au #Niger, des manifestants ont attaqué l'entrée de l'ambassade de France à Niamey et incendié sa porte. Des drapeaux russes et des discours appelant à une intervention russe sont signalés. On dit que la France organisera une opération militaire. pic.twitter.com/CA6ZN9OMmg