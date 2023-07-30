جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغرة يوم الأحد، حيث افتتحها نتنياهو بالحديث عن التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان.وقال نتنياهو إن "تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لن تثير لديه الانفعال وإن إسرائيل ستقف موحدة للتصدي لكلّ تهديدٍ قد يوجَّه إليها".وأضاف نتنياهو أن "نصر الله يعي تمامًا أن اختبار إسرائيل لن يعود بالفائدة عليه وعلى كامل لبنان"، وفق قوله.