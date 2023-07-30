باكستان.. مقتل 40 شخصاً في انفجار بمؤتمر سياسي

وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية أن "الانفجار استهدف مؤتمراً سياسياً لحزب ديني في منطقة باجوار الباكستانية".وصرح أختار حياة غاندابور المفتش العام للشرطة في ولاية "خيبر بختون خوا" الواقعة عند الحدود مع افغانستان لوكالة "فرانس برس" أن "مسؤولاً بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة، ولكن قبل وصوله انفجرت قنبلة".وقال المصدر نفسه إن "الانفجار استهدف حزب (جمعية علماء الإسلام) المحافظ الذي كان ينظم تجمعاً في بلدة (خار) قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام".