عبد اللهيان لبلاسخارت: علاقتنا بالعراق رصينة وتقوم على العلاقات الشعبية

وذكرت وكالة مهر للأنباء الايرانية، انه "استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، التي تجري زيارة الى طهران ".واعتبر وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع أن "العلاقة بين ايران والعراق علاقة رصينة وقوية".وأكد أن "العلاقات القوية والواسعة بين البلدين تقوم على العلاقات الشعبية والتعاون الرسمي الشامل، والتي بالإضافة إلى آثارها الثنائية على جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق، تسهم بشكل فعال في الاستقرار والتنمية والأمن المستدام في المنطقة".وبين وزير خارجية: "بلادنا على أهمية دور العراق الإقليمي من خلال الإشارة إلى العلاقات البناءة والمتميزة بين البلدين.".وردا على تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أشار عبد اللهيان إلى "أهمية أمن الحدود بين إيران والعراق وشدد على ضرورة التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية بين البلدين".في حين أكدت بلاسخارت على "الدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالعراق ، شرحت وجهات نظرها حول التطورات الداخلية والإقليمية المتعلقة بالعراق".