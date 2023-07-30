وزير الخارجية الأمريكي يشبه الاحتباس الحراري بالحرب النووية

وقال وزير الخارجية الأمريكي ردا على سؤال حول ماهية الشيء الذي يمثل تحديا أكبرا للبشرية، الحرب النووية أم تغير المناخ العالمي: "لا أعتقد أن هناك أي نوع من التسلسل الهرمي. هناك بعض الأشياء المركزية ولها الصدارة بما في ذلك الصراع المحتمل، ولكن دون شك يمثل المناخ تحديا وجوديا لنا جميعا".وأضاف: "بالنسبة لنا، الاحتباس الحراري هو التحدي الوجودي في عصرنا، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحديات حادة أخرى للنظام الدولي. يجب أن نكون متعددي المهام".