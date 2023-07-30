الدنمارك تدرس سبلا للحد من "احتجاجات حرق الكتب المقدسة"

وأشارت الحكومة إلى "مخاوف أمنية"، بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن".وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الحكومة ترغب في "درس" إمكان التدخل في حالات تشتمل "على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، خصوصا على الصعيد الأمني".ولفتت إلى أن "تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون وتثير الانقسام".