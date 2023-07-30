تعليق أمريكي يخص "الغواصات النووية".. هذه التفاصيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الكونغرس الأمريكي لن يتدخل في عملية بيع غواصاته النووية إلى أستراليا.



وقال بلينكن: "الكونغرس يلعب دورا رئيسيا في نظامنا، ونعمل على التفاصيل".



وأعرب عن ثقته في وجود دعم قوي من الحزبين واستعداد الكونغرس للمضي قدما في مسألة الموافقة على بيع غواصات نووية لأستراليا.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "أتوقع ذلك تماما".