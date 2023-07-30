أول تعليق أممي بشأن هجمات المسيّرات على موسكو

علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على هجوم المسيّرات على موسكو، قائلا إن الأمم المتحدة تعارض الهجمات على البنية التحتية المدنية.



وقال حق: "نحن ضد جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية".



وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، الأحد، أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت في الليل مجمع "موسكو سيتي" ونجم عن ذلك وقوع أضرار طفيفة من دون سقوط ضحايا.