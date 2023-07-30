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سوريا.. مسيّرة أمريكية تقترب من مقاتلة روسية
دوليات
2023-07-30 | 17:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,950 مشاهدة
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مسيّرة MQ-9 تابعة لـ"التحالف" بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" روسية في سماء سوريا.
وقال غورينوف: "تم تسجيل اقتراب خطير لطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 تابعة للتحالف الدولي من طائرة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في 30 يوليو الساعة 6:53 على ارتفاع 5000 متر في سماء محافظة الرقة، واقتربت مسافة تقل عن 100 متر بالارتفاع".
وأشار إلى أن هذه الرحلة الجوية لمسيّرة "التحالف" لم تكن منسقة مع الجانب الروسي، وتم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب.
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