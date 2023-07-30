في آب.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فريدة

القمر العملاق، هو حدث نادر، ويحدث بضعة مرات في السنة، ويجب أن يقترب القمر بدرجة 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق، وهذا ما سيتم يوم غد الثلاثاء الأول من آب.



وظهر أول قمر عملاق هذا العام خلال تموز الماضي، بينما يظهر آخر قمر عملاق خلال 2023 في أيلول المقبل.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، وهي كالتالي: 3 تموز: ويدعي باك مون، 1 آب: ستورغيون مون، 30 آب ويدعى بلو مون، 29 أيلول ويدعى هارفست مون. وفى 3 تموز الماضي ظهر أول قمر عملاق بالفعل وهو باك مون" وبدى أكبر بنسبة 5.8 % ويشرق أكثر سطوعا بنسبة 12.8 % من القمر الكامل العادي، كما ادعى ستار ووك.