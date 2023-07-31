استهدف تجمع سياسي.. مقتل وإصابة 144 شخصاً بهجوم انتحاري في باكستان

واستهدف التفجير حزب جمعية علماء الإسلام، أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي.وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.وفي حصيلة جديدة، قال وزير الصحة في ولاية خيبر بختونخوا رياض أنور إن 44 شخصا قتلوا واصيب أكثر من 100.وأضاف "كان هجوما انتحاريا. فجر المهاجم نفسه على مسافة قريبة من المنصة".وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي وقدم تعازيه للضحايا متعهدا بمعاقبة المسؤولين عنه.