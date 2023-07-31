Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في آب.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فريدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حقل الدرة يُشعل حرباً.. العراق يدخل خط "النزاع" وتوقعات بزعزعة العلاقات

دوليات

2023-07-31 | 02:43
حقل الدرة يُشعل حرباً.. العراق يدخل خط &quot;النزاع&quot; وتوقعات بزعزعة العلاقات
6,834 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

عادت أجواء التوتر بين الخليج وإيران مرة أخرى رغم التحسن الأخير في العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتبادل السفراء بين السعودية وإيران، وإعادة فتح السفارات بينهما.

أجواء توتر هذه المرة جاءت من بوابة تجدد الخلافات حول حقل غاز الدرة النفطي، أو ما تطلق عليه إيران حقل آرش الغازي، والذي يقع في منطقة بحرية متنازع عليها حدودياً بين السعودية والكويت، والحقل بالغ الأهمية إذ يقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب، وهي كميات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

النزاع حول حقل الدرة بين الدول الثلاث، السعودية وإيران والكويت، ليس بالجديد، بل قديم جدا ويعود الى ستينيات القرن الماضي، وطوال السنوات الماضية يتجدد من وقت لآخر خاصة في أوقات الأزمات والمناكفات السياسية.

يعود النزاع إلى الواجهة مجدداً هذه الأيام عقب إعلان الدول الثلاث عزمها التنقيب فيه دون انتظار حل الخلافات المتعلقة بشأنه.

لكنه يعود إلى الواجهة مجدداً هذه الأيام عقب إعلان الدول الثلاث عزمها التنقيب فيه دون انتظار حل الخلافات المتعلقة بشأنه مع الطرف الأخر، وربما تدخل دولة رابعة على خط النزاع مستقبلا وهي العراق، إذ يزعم البعض أنه يمتلك الحق في التنقيب أيضاً.

يوم الأحد خرج وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، مهددا دول الخليج التي تؤكد أحقيتها في حقل الدرة، حيث قال إن بلاده لن تتحمل أي تضييع لحقوقها في الحقل المتنازع عليه، وأنها ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب من هذه الموارد.

تصريحات الوزير الإيراني سبقتها تأكيدات بأن حقل الدرة يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

ومعها تهديدات من طهران على الاستعداد للتنقيب في الحقل النفطي المتنازع عليه مع الكويت ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.

كما تأتي بعد أيام قليلة من إعلان وزير النفط الكويتي سعد البراك يوم الخميس الماضي، أن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل غاز الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

سبقت تلك التصريحات أيضا تطورات أخرى منها زيادة حدة الخلافات بين الأطراف الثلاثة، وتصاعد الحديث الخليجي مؤخرا عن تدخلات إيرانية في شأن عربي، في إشارة إلى مزاحمة إيران كل من السعودية والكويت على حقل الدرة.

تهديدات من طهران على الاستعداد للتنقيب في الحقل النفطي ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها

وقبلها اعلان السعودية والكويت التمسك بأحقيتهما في الحقل وبدء التنقيب به بعيدا عن أطراف أخرى، وتأكيد الدولتين الخليجيتين على وجود توافق على حل الأزمة وديا، وتوقيع الرياض والكويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقية لتطوير حقل غاز الدرة البحري.

وقبلها بسنوات وتحديدا في عام 2019، وقّعت الكويت والسعودية صفقة لتسريع تطوير واستكشاف الحقل.

وللتأكيد المستمر على أحقيتهما فقط في حقل الدرة خرجت تصريحات رسمية كثيرة عن العاصمتين الرياض والكويت. فوزارة الخارجية السعودية أكدت في مناسبات عدة أن “ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.

نفس المفردات خرجت من الكويت في مناسبات أخرى حيث أكدت وزارة خارجيتها أن “المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية للكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة”.

إيران دخلت في مفاوضات مع الكويت على مدى أعوام، لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة
وفي مارس/آذار 2022، قال وزير الخارجية الكويتي، إن حقل الغاز تابع للكويت والسعودية، وأن إيران ليست طرفا في الموقع.

ورغم هذا التوافق السعودي الكويتي في هذا الملف الشائك، إلا أن إيران دخلت في مفاوضات مباشرة مع الكويت وعلى مدى أعوام، لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة بسبب تمسك كل طرف بحقوقه.

وفي الشهور الماضية، شهدت العلاقات السعودية الإيرانية انفراجه قوية، وعادت العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، وتبادل البلدان الوفود الرسمية، والاتفاق على عشرات الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وهو ما أوحى للجميع بطيً خلافات الماضي بين إيران ودول الخليج وانتهاء مرحلة الاتهامات وتبادل التهديدات والتدخل في الشؤون الداخلية للآخر.

فهل تعيد أزمة حقل الدرة النفطي المتنازع عليه العلاقات إلى نقطة الصفر، أم يمكن تجاوزها بالمفاوضات المباشرة والحلول الودية بين الجيران الثلاثة؟.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
Play
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
Play
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
Play
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
Play
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
Morning Live
Play
Morning Live
تفعيل قانون حماية الطفل - الحلقة ٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-30
Play
تفعيل قانون حماية الطفل - الحلقة ٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
Play
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
Play
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
Play
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
Play
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Play
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Play
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
Play
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Play
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
Play
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
Play
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
Play
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
Play
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
Play
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
Morning Live
Play
Morning Live
تفعيل قانون حماية الطفل - الحلقة ٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-30
Play
تفعيل قانون حماية الطفل - الحلقة ٧٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
Play
بغداد..علوة جميلة - الحلقة ٦٩ | الموسم 6
05:00 | 2023-07-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
Play
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
Play
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
Play
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Play
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
Play
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Play
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
Play
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
Play
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.