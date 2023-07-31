مصرع شخصين إثر سقوط طائرة تدريب في إيران (صورة)

وذكرت وكالة "فارس" أن الحادث وقع صباح اليوم الاثنين، وأدى إلى مصرع الأستاذ الطيار نويد عربي مقدم والطالب الجامعي المتدرب أمير حسين محمودي، مبينة أن الطائرة التي سقطت تعود لشركة "بوتيا ماهان" كما أن سبب الحادث قيد التحقيق من قبل فريق خبراء.وفي هذا الصدد أعلن حسن رضائي فر مدير عام مكتب التحقيق في الحوادث والوقائع التابع لمنظمة الطيران المدني الإيراني، عن تحطم طائرة تدريب من طراز "تكنام" تابعة لمركز "بوتيا ماهان" في مطار "بيام".وقال رضائي فر: "في حوالي الساعة 5:45 صباح اليوم الاثنين (2:15 فجرا بتوقيت غرينتش)، تحطمت طائرة تدريب من طراز "تكنام" تابعة لمركز "بوتيا ماهان" في مطار "بيام"، مما أدى إلى مصرع الأستاذ الطيار والطالب الجامعي المتدرب في هذا الحادث".وأضاف أنه تم إرسال فريق تحقيق تابع لمنظمة الطيران المدني إلى موقع الحادث وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقًا.