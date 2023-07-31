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تطارده 4 دول ومطلوب من "الإنتربول".. الاقتراب من اعتقال أكبر مهربي الكوكايين بالعالم
دوليات
2023-07-31 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,552 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
ذكر مسؤول بوليفي إن سلطات بلاده على وشك اعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، بعد إطلاقها عملية أمنية لمطاردته يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين 31 يوليو/تموز 2023.
يتعلق الأمر بسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا، المطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج البلاد وتنقل بين دول عدة تفادياً للقبض عليه، كما أنه مطلوب من الشرطة الدولية "الإنتربول".
حيث قال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو: "جرى تنفيذ سلسلة مداهمات في مقاطعة سانتا كروز (…) للقبض على مهرب مخدرات ذي قيمة عالية في منطقتنا والعالم بأسره".
أضاف المسؤول البوليفي: "لقد حشدنا أكثر من 2,250 رجل شرطة وأكثر من 144 آلية ونفذنا أكثر من 23 عملية وست مداهمات واعتقلنا 12 شخصاً".
فيما تعتقد السلطات في بوليفيا أن مارسيت كابريرا، وهو في أوائل الثلاثينات من عمره ومن أكبر مهربي الكوكايين في العالم، متواجد في منطقة سانتا كروز الشاسعة المتاخمة للبرازيل والباراغواي في جنوب شرق بوليفيا.
بينما تعهد ديل كاستيو بأنه سينجح "في الساعات المقبلة في اعتقال السيد سيباستيان إنريكي مارسيت كابريرا". وتعتقد السلطات أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا في أيلول/سبتمبر الماضي وقام بنشاطات علنية بينها شراء ناد لكرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.
قبل عامين سُجن مارسيت كابريرا أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم في الإمارات بتهمة استخدام جواز سفر باراغوياني مزور، لكنه تمكن من الإفلات باستخدام وثائق هوية من الأوروغواي.
كما تتهمه السلطات بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل. وارتبط اسم مارسيت كابريرا بعم رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس الذي أدين بتهريب الماريوانا.
فيما كشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي في تغريدة أن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغوياني المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي الذي قُتل في جزيرة بارو الكولومبية في أيار/مايو 2022 خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.
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