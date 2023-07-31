سياحة تركيا تزدهر بالربع الثاني من 2023.. قفزة بالإيرادات والأجانب يكتسحون إسطنبول

وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 %، عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة وفق لـ"رويترز".وكشفت بيانات لوزارة السياحة التركية اليوم الاثنين أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع بنسبة 11.35 %في يونيو/ حزيران عن العام السابق.وبلغ عدد الزوار 5.58 مليون مقارنة مع 5.02 مليون في يونيو /حزيران 2022 ونحو مليونين في الشهر نفسه من عام 2021 في ظل تأثير تدابير مكافحة كوفيد-19.وتصدر الزوار من روسيا وألمانيا وبريطانيا قائمة الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا في يونيو حزيران، بحسب البيانات.أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء31 مايو 2023، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير/شباط.وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.