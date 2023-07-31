بعد مغادرة سلامة.. حاكم مصرف لبنان المؤقت يعد بالإصلاح

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كان يا مكان
من
12:44 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في آب.. سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فريدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-463264-638264038320134639.jpeg
بعد مغادرة سلامة.. حاكم مصرف لبنان المؤقت يعد بالإصلاح
دوليات
2023-07-31 | 08:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
459 مشاهدة
طالب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، اليوم الاثنين، وسيم منصوري، الحكومة على إجراء إصلاحات طال انتظارها، بينما تعاني البلاد من وطأة أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ أعوام.
وسيتولى منصوري مهمة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بعدما أخفقت الفصائل السياسية في التوافق حول تعيين خلفٍ لسلامة.
وأخلى سلامة مقر المصرف، بعد أن شغله على مدى ثلاثين عاما، تاركا وراءه تركة توصف بالثقيلة.
وفي مؤتمر صحافي، أعلن النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، انه "اعتبارا من الأول من آب أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار المناسب للقانون".
وأوضح أن "وقف تمويل الحكومة لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ، وقال: " نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته".
وبين أن ذلك "سيكون ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء في مشروع إصلاح حقيقي من خلال نقاط تتمثل إقرار القوانين الإصلاحية وموازنتي 2023 و2024، وهيكلة المصارف وإعادة التوازن المالي".
وأضاف منصوري أن "وقف تمويل الحكومة لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ، وسيقتصر التمويل بعد وقف الدعم على رواتب موظفي القطاع العام التي ستبقى وفق منصة "صيرفة"، وعلى الدواء والقوى الأمنية واحتياجاتها".
وأوضح أن إقرار هذا القانون، "وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية لمصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال".
واعتبر نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان، أن "المسألة ليست نقدية وأن الحل ليس في مصرف لبنان، وإنما هي في السياسة المالية للحكومة".
وقال إن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي، يكمن في تحسين المالية العامة وفي اتخاذ قرار بتحسين الجباية".
وأكد منصوري أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر دون إقرار هذه القوانين التي تشكل المخرج الوحيد للأزمة والفرصة النهائية".
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في عموم العراق
محليات
38.49%
16:20 | 2023-07-29
تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في عموم العراق
16:20 | 2023-07-29
بعد خلل الكهرباء.. هكذا تبدو شوارع بغداد ليلاً (فيديو)
محليات
27.48%
16:34 | 2023-07-29
بعد خلل الكهرباء.. هكذا تبدو شوارع بغداد ليلاً (فيديو)
16:34 | 2023-07-29
الاتصالات تعلن إطلاق "انترنت مجاني" في هذه المنطقة
محليات
20.43%
09:41 | 2023-07-31
الاتصالات تعلن إطلاق "انترنت مجاني" في هذه المنطقة
09:41 | 2023-07-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
13.59%
03:34 | 2023-07-31
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق
03:34 | 2023-07-31
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
Morning Live
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
ناس وناس
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
ناس وناس
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
الأكثر مشاهدة
Morning Live
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
Morning Live
عادات خاطئة في تناول الادوية - الحلقة ٧٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-07-31
ناس وناس
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
ناس وناس
بغداد.. الباب الشرقي - الحلقة ٧٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-07-31
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
خط أحمر
سعيا وراء الدولار ثلاثة شبان يقتلون طالبا بكلية الطب - الحلقة ١٤ | الموسم 6
16:00 | 2023-07-30
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
عشرين
حوادث متزامنة.. في الليلة الظلماء غابت الكهرباء! - الحلقة ١٧ | الموسم ٢
15:00 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-07-30
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
كان يا مكان
بالنذر يدفع البلاء وباليقين يستجاب الدعاء - الحلقة ٥
14:00 | 2023-07-29
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
رحال
شعيرة المشاعل في محرم الحرام - الحلقة ١٣ | الموسم 4
13:30 | 2023-07-29
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
اسرار الفلك
من ٢٩ تموز الى ٤ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-07-29
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
Biotic
الانزلاق الغضروفي - الحلقة ١٤ | الموسم 2
15:00 | 2023-07-28
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
علناً
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار - الحلقة ١٣ | الموسم 2
15:30 | 2023-07-27
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستحد الإجراءات الحكومية من ارتفاع أسعار الدولار؟
الدينار سيسترد قيمته
الدينار سيسترد قيمته
الدولار سيحلق
الدولار سيحلق
يحتاج تنازلات دولية
يحتاج تنازلات دولية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.