اول تعليق للكرملين تجاه الاحداث في النيجر

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين، إن روسيا تدعو جميع الأطراف في النيجر إلى ضبط النفس والعودة إلى النظام القانوني في أسرع وقت ممكن.وتابع بيسكوف: "نحن نؤيد الإسراع باستعادة سيادة القانون في البلاد، وندعو لضبط النفس من جميع الأطراف حتى لا يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية".وأضاف المتحدث باسم الكرملين "نريد بالطبع أن تعود النيجر إلى المسار الدستوري، وتواصل حل المهام الضخمة التي تقف في طريق تنمية هذا البلد".