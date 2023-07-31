أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهميةَ تعزيز العلاقات الخليجية-العراقية

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل الأمينَ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والوفد المرافق له، وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها المجال الأمني ومكافحة المخدرات، والاقتصادي والاستثماري والربط الكهربائي، فضلاً عن التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية والفنية والرياضية".وأشار رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، إلى "انفتاح العراق على محيطه العربي"، مؤكداً "حرص المجلس على إقرار التشريعات اللازمة لتعزيز العلاقات كافة، وفي مقدمتها الاقتصادية بين العراق وأشقائه في دول الخليج".من جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون "أهميةَ تعزيز العلاقات الخليجية العراقية في المجالات كافة؛ من أجل تحقيق تنمية واستقرار العراق".واشار إلى "أهمية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي سيُعقد بالشارقة في أيلول المقبل، والذي يدعم الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والعراق، كما أشاد بالدور الإقليمي للعراق في قضايا المنطقة".