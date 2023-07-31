تعليق إيراني جديد يخص التفاوض مع الولايات المتحدة

ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني حديثه عن استعداد إيران لمواصلة المحادثات وتلخيصها، وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي المسرب لمستشار الرئيس الأمريكي السابق، روبرت مالي، واستراتيجية إيران في المستقبل.وأشار كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، إلى أن تجربة الخطة الشاملة المشتركة مع الولايات المتحدة لم تستند إلى الثقة، مؤكداً أن إيران تتبع المسار الدبلوماسي وتفاوض على أساس مصالحها الوطنية والأحكام المحددة في الخطة الشاملة المشتركة لرفع العقوبات الظالمة.وأوضح كنعاني أنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، العودة إلى الخطة الشاملة المشتركة بمسؤولية وجدية أكبر، مضيفاً أن استمرار المفاوضات لرفع العقوبات لا يستند إلى الثقة بين إيران والولايات المتحدة.