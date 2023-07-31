إيران توجه رسالة إلى الكويت والسعودية بشأن حقل الدرة

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تدعم دائمًا التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع الجيران".وأضاف كنعاني: "سلكنا دائمًا طريق التفاوض والتفاهم فيما يتعلق باستخدام الحقول المشتركة، وفيما يتعلق باستخدام حقل أرش النفطي نريد الاستخدام المشترك وفي هذا الصدد أعلنا استعدادنا للتباحث مع الجانب الكويتي".وتابع: "ولكن إذا لم تكن هناك رغبة في الاستخدام المشترك، فإن إيران ستضع حقوقها ومصالحها في برنامجها الخاص ولن تقبل أي انتهاك لحقوق الشعب الإيراني"، مؤكدا على ضرورة حسن الجوار.وختم كنعاني بالقول إنه "خلال المباحثات بين وزيري خارجية البلدين على هامش قمة عدم الانحياز في باكو، كان هناك اتفاق بين الأطراف على ضرورة دفع هذه القضية إلى الأمام خارج الجو الإعلامي، نعتقد أن إثارة مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام ليس مفيدا".وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قال إن بلاده تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي ولا تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.