بعد ثلاثة أيام من العنف.. ارتفاع حصيلة قتلى "عين الحلوة"

ويوم الاثنين، قتل شخصان جراء المواجهات المستمرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى ثمانية خلال ثلاثة أيام.واندلعت اشتباكات عنيفة، مساء السبت، في عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من حركة فتح وآخرين ينتمون إلى مجموعات إسلامية متشددة.وقد أسفرت بداية عن مقتل عنصر من المجموعات المتطرفة، قبل أن يقتل قيادي في حركة فتح وأربعة من رفاقه الأحد في كمين محكم.وأفاد عن مدير مستشفى الهمشري في صيدا، رياض أبو العينين بمصرع شاب (31 عاماً) جراء إصابته في الصدر والبطن أثناء خضوعه لعملية جراحية، مشيراً إلى وصول 13 جريحاً إلى المستشفى بينهم مصاب حالته خطرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.ويوم الأحد، تم التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، لكنه لم يحل دون وقوع مناوشات محدودة طوال الليل ازدادت حدتها الاثنين.كذلك، أشارت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إلى "ارتفاع وتيرة الاشتباكات" التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة، وتتركز من ناحية حي الطوارئ الذي يعتبر معقلاً للمجموعات المتشددة.