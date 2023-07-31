السودان.. الدعم السريع يعلن احباط محاولة تسلل أجانب لدارفور

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشره حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "استخبارات قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، تمكنت من ضبط ثلاثة أجانب متسللين عبروا الحدود في طريقهم إلى داخل البلاد دون اتباع الطرق والإجراءات الرسمية المتبعة".وأضاف البيان أنه "جرى التحفظ على الأجانب لسلامتهم وإلى حين استكمال التحقيق لمعرفة ملابسات دخولهم دون أذونات، ومخالفة إجراءات تنظيم دخول الأجانب واحترام سيادة السودان".ولم يفصح البيان عن هوية المتسللين، لكن على الأرجح أنهم جاؤوا من تشاد التي تتشارك حدوديًا مع ولاية غرب دارفور.ويشترك البلدان بحدود تقدر بـ 1400كم، وقد شهدت منذ بدء القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في منتصف نيسان/أبريل الماضي، تدفق مئات آلاف الهاربين من نار المعارك، معظمهم من إقليم دارفور.