موسكو تتهم واشنطن: تواصل استفزازاتها الخطيرة في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة يواصل استفزازاته الخطيرة في سوريا.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "تم تسجل 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".



وأضاف: "تم تسجيل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين من طراز "إف-16" و4 مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاث مسيرات من طراز MQ-1C في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية".