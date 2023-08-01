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فيضانات تتسبب بمقتل وفقدان قرابة 40 شخصا في الصين
دوليات
2023-08-01 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
430 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أفادت وسائل إعلام رسمية صينية أن 11 شخصا لقوا حتفهم وفقد 27 آخرين وسط فيضانات في الجبال المحيطة بالعاصمة بكين.
ودفعت الأمطار الغزيرة السلطات إلى إغلاق محطات القطارات، وإجلاء الأشخاص في المناطق المعرضة للخطر إلى صالات الألعاب الرياضية المدرسية. وغمرت المياه المنازل وتقطعت الطرق وتكدست السيارات في أكوام.
ويعتبر المستوى الكبير لهطول الأمطار غير معتاد بالنسبة لبكين، التي تتمتع بشكل عام بمناخ جاف معتدل.
ومن بين القتلى أربعة في مينتوجو واثنين في فانغشان، أكثر المناطق تضررا، وأربعة في منطقة تشانغبينغ وقتيل واحد في منطقة هايديان، وفقًا لمقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المدينة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".
تم الإبلاغ عن فقد 27 شخصا من بينهم 13 في مينتوغو و10 في تشانغبينغ و4 في فانغشان.
وسط تأثير إعصار دوكسوري، ضربت الأمطار الغزيرة المستمرة بكين، منذ 29 يوليو/تموز الماضي، مع عواصف مطيرة شديدة بشكل خاص في الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية.
وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، سجلت بكين متوسط هطول الأمطار 257.9 ملم، وبلغ متوسط المنطقة الحضرية 235.1 ملم.
بلغ متوسط هطول الأمطار في مينتوغو وفانغشان 470.2 ملم و414.6 ملم على التوالي.
حتى الآن، تم إجلاء حوالي 127 ألف ساكن في جميع أنحاء المدينة بسبب هطول الأمطار.
تضرب الفيضانات الموسمية أجزاء كبيرة من الصين كل صيف، لا سيما في الجنوب شبه الاستوائي. ومع ذلك، سجلت بعض المناطق الشمالية هذا العام أسوأ فيضانات منذ 50 عامًا.
في أوائل يوليو الماضي، لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم في الفيضانات في منطقة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية، واضطر 5590 شخصا في مقاطعة لياونينغ الواقعة في أقصى الشمال الغربي إلى ترك منازلهم.
في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، حاصرت العواصف المطرية السكان في سياراتهم ومنازلهم.
كانت الفيضانات الأكثر دموية وتدميرًا في الصين، في التاريخ الحديث في عام 1998، عندما توفي 4150 شخصا، معظمهم على طول نهر اليانغتسي.
في عام 2021، لقي أكثر من 300 شخص مصرعهم في فيضانات في مقاطعة خنان في وسط البلاد. غمرت الأمطار القياسية عاصمة المقاطعة تشنغتشو، في 20 يوليو من ذلك العام، ما حول الشوارع إلى أنهار متدفقة وغمر جزء على الأقل من خط مترو أنفاق.
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