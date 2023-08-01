إيران تعطل الدوام الرسمي ليومين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وكتب جهرمي في تدوينة على شبكة X الافتراضية: بالنظر إلى حرارة الهواء غير المسبوقة هذه الأيام، حفاظا على صحة المواطنين، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الصحة بإعلان العطلة الرسمية يومي الأربعاء والخميس في جميع أنحاء البلاد.