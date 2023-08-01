بعد احراق نسخ القرآن.. السويد: لا تغييرات كبيرة لقوانين حرية الرأي

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أنها لا تعتزم إجراء تغييرات كبيرة على قوانين حرية الرأي، لكنها جددت القول إنها ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة في العلن، إن كان لذلك تهديد واضح للأمن القومي.





وشهدت السويد والدنمارك عدة وقائع لحرق نسخ من المصحف الشريف في الأسابيع القليلة الماضية، مما عكر صفو العلاقات مع عدد من الدول المسلمة.

وذكر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي: "ندعم حرية الرأي السويدية".وشهدت السويد والدنمارك عدة وقائع لحرق نسخ من المصحف الشريف في الأسابيع القليلة الماضية، مما عكر صفو العلاقات مع عدد من الدول المسلمة.