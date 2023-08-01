مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب القدس

وقالت مصادر عبرية إن "الهجوم وقع قرب المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس".وأسفر الهجوم عن "إصابة 5 مستوطنين بجراح متوسطة، حسب ما أعلنت "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية".وذكرت مصادر طبية أن "أحد الجرحة حالته تدهورت وباتت "حرجة جداً".