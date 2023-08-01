الدفاع الاسبانية تجلي 70 شخصا من مواطنيها في النيجر

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسبانية تقديم مزيد من المعلومات حول العملية، مثل إذا ما كانت إسبانيا سترسل طائرتها الخاصة. وتعلل بدواعٍ أمنية، موضحًا أن طاقم السفارة الإسبانية في نيامي تواصل مع المقيمين والزوار من الإسبان هناك لتنسيق العملية.يأتي القرار بعدما قالت فرنسا، إنها ستجلي رعاياها ورعايا دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بعدما أغلقت النيجر مجالها الجوي، وألغت جميع الرحلات الجوية التجارية.وقالت إيطاليا الثلاثاء، إنها ستسيّر رحلة خاصة لاستعادة رعاياها من عاصمة النيجر نيامي.