أول تعليق لنصر الله بشأن ما يجري في "عين الحلوة "

وأضاف نصر الله "نوجه نداء إلى الجميع في مخيم عين الحلوة لوقف القتال وكل من يستطيع أن يساهم بكلمة أو باتصال لوقف القتال يجب عليه أن يفعل ذلك".وشدد على أنه "لا يجوز لهذا القتال أن يستمر لأن تداعياته سيئة على صيدا وجوارها والجنوب وكل لبنان".إلى ذلك، صرح نصر الله بأنهم "يرون في الجيش الضمانة الأساسية لوحدة الأرض والاستقرار، وأن هذه المؤسسة يجب الحرص عليها ودعمها لتستطيع القيام بمسؤوليتها"، مشيرا إلى أن الجنود اللبنانيين ويتعرض لكثير من المخاطر.وكان المخيم شهد منذ ليل الاثنين، هدوءا حذرا خرقته رشقات رصاص متقطعة بين الحين والآخر، في وقت نزحت مئات العائلات من المخيم والأحياء المحيطة.وبحسب تقارير الأونروا، فقد وصل عدد القتلى في الاشتباكات التي اندلعت ليل السبت إلى 11، فيما تجاوز عدد المصابين 70 شخصا، ودمرت الاشتباكات حيي الطوارئ والتعمير في المخيم بشكل شبه كامل إثر الاقتتال العنيف.