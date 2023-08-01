شويغو: روسيا مستعدة للمساهمة في تعزيز القدرات المسلحة الجزائرية

جاء ذلك خلال لقاء جمع شويغو، برئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة في العاصمة الروسية موسكو؛ لبحث العلاقات العسكرية الثنائية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها، إن "شويغو أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الجزائري"، مؤكدا أن "العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي".وحسب البيان، قال شويغو إن"روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم ضغوط الغرب"، مضيفا أن "روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال أمن شمال أفريقيا ومستعدة للمساهمة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو بدعوة من وزير الدفاع الروسي؛ لبحث العلاقات بين البلدين.