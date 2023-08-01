واشنطن: لا مؤشر على ضلوع موسكو بانقلاب النيجر

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين، إن "الإدارة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للنيجر".وأطاح مجلس عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وحكومته، الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في منطقة غرب أفريقيا ووسطها.