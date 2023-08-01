روسيا تعلن اسقاط مسيرة في شبه جزيرة القرم

وقال رازفوزاييف على تطبيق "تيليغرام": "وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات".وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين بالبحر الأسود، على بعد 340 كيلومترا جنوب غربي سيفاستوبول، ودمرتهما.