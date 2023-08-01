هجوم لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن.. قتلى وإصابات

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة من جنودها وإصابة أربعة آخرين خلال صدهم هجوما لعناصر من تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.



ونقل الموقع الرسمي لقوات الانتقالي "درع الجنوب"، عن المتحدث باسم "القوات الجنوبية" المقدم محمد النقيب، قوله إن "وحدات من القوات المشاركة في حملة سهام الشرق أفشلت هجوماً شنه عناصر التنظيم الإرهابي فجر الثلاثاء، على مواقع قواتها في وادي عومران شرق مديرية مودية بمحافظة أبين".

وأضاف أن "الاشتباكات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت عن مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة، دون ذكر خسائر الطرف الآخر".

وأشار النقيب إلى أن عناصر "القاعدة" تسللوا من محافظة البيضاء، للهجوم على القوات الجنوبية في وادي عومران.



وتشهد محافظة أبين منذ عدة أشهر هجمات وانفجارات بعبوات ناسفة معظمها استهدف مركبات عسكرية وحواجز أمنية للانتقالي، الذي أطلق في 22 أغسطس الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "سهام الشرق "لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة".