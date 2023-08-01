هل تشكل قوات "فاغنر" خطرا على أعضاء الناتو.. البيت الأبيض يوضح

اكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا ليست على علم بأي تهديد محدد يشكله وجود قوات "فاغنر" في بيلاروسيا على بولندا أو أعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار كيربي في إفادة صحفية، أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب".



وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي "فاغنر" في تدريب جيش بيلاروسيا، مما دفع بولندا إلى البدء في نشر أكثر من 1000 جندي بالقرب من الحدود.