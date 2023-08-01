تركيا.. هجوم مسلح على قنصلية للسويد

وأوضح مكتب حاكم إزمير في بيان أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري بشرق البلاد.وبحسب إعلام تركي، نقلت امرأة مصابة تعرضت للهجوم أمام مبنى القنصلية الفخرية السويدية في إزمير إلى المستشفى.وأفادت رويترز نقلا عن مكتب المسؤول التركي بأن الشرطة تحقق في الحادث.ولم يكشف على الفور عن دوافع إطلاق النار، كما لم يصدر بعد أي بيان عن السفارة السويدية.