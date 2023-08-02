بسبب الإعصار.. انقطاع الكهرباء عن 210 آلاف منزل في اليابان

وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن شخصًا قد توفي وخمسة آخرون أصيبوا جراء هذا الإعصار الذي ضرب مناطق قرب محافظة أوكيناوا.وذكرت الهيئة أن الإعصار أدى أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 210 ألف منزل، ما يعادل نحو 34% من سكان المنطقة.وبحسب التقارير، قامت السلطات اليابانية بإلغاء 410 رحلة جوية وتعليق حركة القطارات والسفن بسبب الإعصار.تصل سرعة رياح الإعصار إلى 50 مترًا في الثانية، مع هبات قوية تصل إلى 70 مترًا في الثانية.وعندما يتم حساب سرعة الرياح عند 60 مترًا في الثانية، يكون ذلك يعني قوة الرياح نحو 216 كيلومترًا في الساعة، وهي قوة قادرة على تدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.