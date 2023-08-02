المسيرات الروسية تقصف ميناء ومخازن للحبوب جنوب أوكرانيا

وكتب على تطبيق تيليجرام أنه "لم ترد تقارير عن حدوث إصابات".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الطائرات المسيرة جاءت من ناحية البحر الأسود، ثم اتجهت نحو الغرب على امتداد نهر الدانوب باتجاه ميناء إسماعيل، وهو ميناء رئيسي تنقل منه الحبوب الأوكرانية بواسطة صنادل بحرية إلى ميناء كونستانتسا الروماني المطل على البحر الأسود لنقل شحنات الحبوب منه بعد ذلك.وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لقطاعي الزراعة والموانئ في أوكرانيا بعد انسحابها من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه لأول مرة منذ انتهاء اتفاق الحبوب وصلت العديد من سفن البضائع إلى ميناء إسماعيل عبر البحر الأسود يوم الأحد.واستهدف هجوم روسي آخر في أواخر يونيو حزيران الميناء الواقع بدلتا نهر الدانوب، مما ألحق أضرارا بمخازن الحبوب.