كازاخستان.. سكان عمارة يقفزون من النوافذ خوفا من حريق بداخل المبنى (فيديو)

وأفادت الوكالة بأن النيران اشتعلت في كابل كهربائي في عمود المصعد بين الطابقين الخامس والسادس في مبنى شاهق يقع في حي أكينت بالمدينة.ونقلت عن وزارة الطوارئ المحلية بأن رجال الإطفال يقومون حاليا بإجلاء الناس من الطوابق العليا، مضيفة أنه قد تم إنقاذ نحو 300 شخص.وتابعت أن عملية إطفاء الحريق التي يشارك فيه 50 شخصا و14 سيارة خاصة لا تزال مستمرة حتى الآن.