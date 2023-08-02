بينها 4 الاف طبيب.. تعزيزات طبية إيرانية للعراق خلال زيارة الأربعين

ووأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا“، عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني “بير حسين كولي وند”، اليوم الأربعاء في مؤتمر الأربعين الدولي قوله: إن جمعية الهلال الأحمر مسؤولة عن عملية الإنقاذ في الأربعين، وقوات الهلال الأحمر ستتواجد بنشاط خلال لحماية صحة الزوار وتقديم الخدمات الطبية.وقال: يجب علينا تعزيز الدبلوماسية الصحية للدول الإسلامية والدول الأخرى، ويجب تحديد التنسيق بين القطاعات والتماسك والتآزر بين المجموعات المختلفة والقدرات اللازمة للصحة والسلامة والخدمات الصحية بين الحجاج.من جانبه، قال عبد الرضا بازوكي، رئيس الجامعة الإيرانية للعلوم الطبية: إيران من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث الرعاية الصحية الأولية.وأوضح بازوكي: إن الأربعين هي حدث فريد وتجمع جماهيري، حيث حضر العام الماضي أكثر من 23 مليون شخص من الرضع إلى كبار السن في الأربعين، وحتى المرضى الخاصين بما في ذلك مرضى الكلى والسكري شاركوا وتم تقديم خدمات مختلفة لهم ونأمل أن يتم تقديم خدمات قيمة للحجاج في الأربعين الحسيني هذا العام أيضًا.وعقد مؤتمر الأربعين الدولي الثالث للصحة في إيران لمدة ثلاثة أيام بحضور ممثلين من 40 دولة مثل العراق ولبنان وأمريكا وإنجلترا وباكستان والبحرين.