"درع المحيط 2023".. البحرية الروسية تبدأ مناورات في بحر البلطيق

وقالت الوزارة، في بيان، إنه من المقرر "اختبار مدى استعداد القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية لروسيا في منطقة مهمة من الناحية العملياتية وتماسك عمل المقرات على مختلف المستويات في القيادة والتنسيق مع القوات".وأوضحت أن "التدريب جاء لحماية الممرات البحرية، وكذلك الدفاع عن الساحل البحري، ومن المخطط إجراء أكثر من 200 تمرين قتالي، بما في ذلك الاستخدام العملي للأسلحة".وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه "يشارك في التمرين أكثر من 30 سفينة وزورق حربي و20 سفينة دعم و30 طائرة بحرية ونحو 6 آلاف عسكري".