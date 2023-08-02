الكشف عن حقيقة حرق المصحف في ألمانيا

وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، تابعتها السومرية نيوز، إن "الإشاعات المتداولة مؤخراً حول حرق المصحف علانية في ألمانيا كاذبة. نحن نرفض بشدة أي نوع من أنواع الكراهية الدينية وعدم التسامح. إن تدنيس القرآن أمرٌ عدائي ودنيء".وأضافت، "يوجد في ألمانيا جالية مسلمة نابضة بالحياة، والعديد من العراقيين يعتبرون ألمانيا وطنهم. حان الوقت الان للوقوف معاً وعدم الانقسام. نحن ممتنون للعلاقات الممتازة بين ألمانيا والعراق ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها أكثر".