بعد الانقلاب.. نيجيريا تعاقب النيجر بقطع الكهرباء

وقال المصدر أن "نيجيريا فصلت منذ أمس الثلاثاء خط التوتر العالي الذي ينقل الكهرباء إلى النيجر".وتجدر الإشارة إلى أن عقوبات دولية فرضت على نيامي، بعدما أطاح انقلابيون بالرئيس محمد بازوم.وفي وقت سابق، قال مسؤول في "إيكواس" إن وفدا من مجموعة دول غرب إفريقيا زار النيجر اليوم الأربعاء "للتفاوض" مع المجلس العسكري الذي أطاح الأسبوع الماضي بالرئيس المنتخب للبلاد، محمد بازوم".وقال المسؤول: "كان رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يود أن يكون هنا، لكن بينما نتحدث، فإنهم متواجدون في النيجر كجزء من وفد رفيع المستوى، بقيادة رئيس الدولة النيجيري السابق، الجنرال عبد السلام أبو بكر، للتفاوض".ويأتي كلام المسؤول الإفريقي خلال افتتاح المحادثات التي جمعت قادة عسكريين من "إيكواس" حول الأزمة في النيجر في عاصمة نيجيريا، أبوجا.