أول تعليق لواشنطن بشأن "التوتر" بين بولندا وبيلاروس

وقال ميللر للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على الوضع المتعلق باتهامات بولندا ضد بيلاروس: "هناك عملية لدول "الناتو" لتطبيق المادة 5 من الميثاق، لسنا في هذه المرحلة بعد".وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بانتهاك الأجواء البولندية من قبل مروحيتين بيلاروسيتين، واستدعت القائم بالأعمال البيلاروسي إلى الخارجية البولندية لتقديم التوضيحات.ورفضت بيلاروس اتهامات بولندا لها بشأن انتهاك مروحيتين بيلاروسيتين للأجواء البولندية، ونفت حدوث أي انتهاك من قبلها.