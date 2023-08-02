قتلى وجرحى في تجدد اشتباكات مخيم "عين الحلوة"

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن "جماعة جند الشام تشنّ هجوما عنيفا على أحد مراكز حركة فتح في حي البركسات بالمخيم المذكور حيث تستخدم فيه الأسلحة الصاروخية والرشاشة والقذائف".وأشار إلى أنباء عن سقوط قتيلين من حركة "فتح" وعدد من الجرحى.يشار إلى هذه الاشتباكات تأتي رغم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقده نائب مدينة صيدا أسامة سعد مع الفصائل الفلسطينية في المخيم يوم الاثنين المنصرم، ودعوة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور عناصر "فتح" لوقف إطلاق النار، إلا أن مفاعيل هذه الجهود لم تأخذ مجراها للتنفيذ.